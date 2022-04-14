157 metre ray çalan çete yakayı ele verdi

Erzincan'da TCDD'ye ait 157 metre uzunluğunda ray demirini çalan beş kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Söğütözü köyü bölgesinde, 5 Nisan 2022 tarihinde TCDD’ye ait 157 metre uzunluğunda ray demiri çalındı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada şüpheliler H.A., Ö.D., B.D., M.K. ve G.B., 12 Nisan’da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan bir oksijen tüpü ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş şüpheli, tutuklanarak Erzincan Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Hırsızlık suçuna konu malzemeyi satın aldığı belirlenen K.C. hakkında ise ’emre aykırı davranış kabahati’ suçundan idari para cezası uygulandığı ve ‘suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi’ suçundan da adli işlem başlatıldığı belirtildi. (DHA)