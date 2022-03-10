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16 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir ortaokulda, başka okula nakil olan arkadaşları için kesilen pastadan yiyen 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

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16 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ereğli ilçesindeki Kepez İzmirlioğulları Ortaokulu’nda iddiaya göre başka okula nakil olan öğrenci için pasta kesildi.

Pastadan yiyen bazı öğrenciler rahatsızlandı. Okul yönetimi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla 16 öğrenci, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA

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