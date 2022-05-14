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19 yaşındaki işçi 3 metrelik asansör boşluğuna düştü

Kırıkkale'de 19 yaşındaki işçi, çalıştığı inşaatta 3 metre derinliğindeki asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

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19 yaşındaki işçi 3 metrelik asansör boşluğuna düştü

Ramazan S. (19) çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düştü. 3 metre derinliğindeki boşluğa düşen gence olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

Ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan S.’nin kolunda kırık ve vücudunun bazı yerlerinde yaralanmalar olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. İHA

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