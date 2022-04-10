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2 askerin şehit olduğu kazada gözaltına alınan sürücü: Çok üzgünüm

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi. Sürücü, "Çok üzgünüm" dedi.

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2 askerin şehit olduğu kazada gözaltına alınan sürücü: Çok üzgünüm

Adana-Kozan karayolu Mansurlu kavşağında meydana gelen kazada M.Ç.’nin (55) kullandığı otomobil ile jandarma aracı çarpıştı. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olurken, 3 asker de yaralandı.

Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi’ne sevk edildi. Sürücü M.Ç. kaza ile ilgili basın mensuplarına, “Çok üzgünüm” dedi. (İHA)

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