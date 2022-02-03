2 kişinin kaldığı konteyner alev alev yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve içerisinde 2 yabancı uyruklu şahsın yaşadığı öğrenilen konteyner küle döndü. Yangından dolayı kimse zarar görmezken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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Yangın, 5. Cadde üzerindeki bir konteynerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki yabancı uyruklu şahıs tarafından konaklama amaçlı kullanılan konteyner, sobadan çıkan kıvılcımla tutuştu. Bir süre sonra konteynerdeki tutuşma, yerini yangına bıraktı.

Sanayi Sitesi içerisinde durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteyneri kontrol eden itfaiye ekipleri içeride kimsenin olmadığını tespit edince yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Konteynerin içerisinin boş olması rahat bir nefes aldırırken yabancı uyruklu şahısların konteyner içerisindeki eşyaları ise kullanılamaz hale geldi. Kısa sürede söndürülen yangının ardından, konteynerde konaklayan 2 yabancı uyruklu şahsa ulaşılamadı. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. İHA

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