2 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı park kavgası kamerada

Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Karaçalı Mahallesi'nde komşu iki esnaf arasında park yeri konusunda çıkan 2 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı sopalı ve silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarından, olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 10'a yükselirken, hastanedeki 2'si ağır 5 yaralının ise tedavisi sürüyor.

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Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolu üzerinde kırsal Karaçalı Mahallesi’nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen ve komşu olan iki esnaf arasında, iddiaya göre iş yerinin önündeki iş makinesinin park yeri konusunda tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4’ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken yerde çok sayıda boş kovana rastlandı.

Yaralılardan M.Ö., ve K.Ç., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili olarak 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Adli tıpta yapılan otopsinin ardından M.Ö. ve K.Ç.’nin cenazeleri aileleri tarafından alınarak gece saatlerinde toprağa verildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavga anını gören güvenlik kameralarından, olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliyi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 10’a yükselirken, hastanedeki 2’si ağır 5 yaralının ise tedavisi sürüyor. Öte yandan, tarafların iş yeri önünde toplanarak sopa ve silah kullandıkları kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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