22 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, tatilde eğlenirken yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte kimlikle tatil yapan kişinin 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği ekipleri eğlence mekanlarında yaptıkları denetim ve kimlik kontrolü sırasında bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.
EĞLENİRKEN SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Yapılan kimlik kontrolünde, kimliğin sahte olduğu ortaya çıkan kişinin aslında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 yaşındaki S.K. olduğu ortaya çıktı. Polisler tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen S.K.'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
Fethiye'de bir kadın arkadaşı ile tatil yaptığı ve eğlence mekanında yakalanan S.K. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.