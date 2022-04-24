3. kattan düşen çocuk kurtarılamadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinden yaşadığı apartmanın 3. Katın penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Fethiye ilçesinde Babataş Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası 45 yaşındaki Ramazan Çetinkaya'nın 2 yaşındaki oğlu Selim Çetinkaya yaşadıkları evin 3. Katından düştü. Aile çığlıklar üzerine aşağı indiğinde çocuklarını kanlar içerisinde yerde gördü. Çağrılan ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selim Çetinkaya kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ramazan Çetinkaya ve eşi sinir krizleri geçirirken Selim Çetinkaya'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Selim Çetinkaya'nın cenazesinin Fethiye ilçesine bağlı Ortaköy'de toprağa verileceği belirtildi.

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