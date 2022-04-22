300 bin liralık demir çit çalan hırsızlar JASAT’tan kaçamadı

Gaziantep'te, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 300 bin TL değerindeki demir çitleri çaldığı belirlenen 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, çalınan malzemeler ise Orman İşletme Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 8 Nisan 2022 günü Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 300 bin TL değerinde demir çitlerin çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı.

JASAT ekiplerinin yaptığı titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, çalınan 300 bin TL değerindeki malzemeler Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi. (İHA)

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