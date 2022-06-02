4 işinin içinde uyuduğu otomobilin üzerine MDF yüklü TIR devrildi

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan MDF yüklü TIR, içerisinde aynı aileden 4 kişinin uyuduğu otomobilin üzerine devrildi. TIR sürücüsü ile birlikte 5 kişinin yaralandığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

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Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu 62. kilometresi Sandıklı ilçesi girişinden meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet İ. yönetimindeki MDF yüklü 41 AJ 540 plakalı TIR, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan TIR ardından yol kenarında 4 kişilik ailenin içerisinde uyuduğu park halinde bulunan 34 ENZ 139 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobil olayda TIR dorsesindeki MDF'lerin altında kaldı. Kazada otomobil içerinde uyuyan Ufuk A., eşi Fatma A. ve çocukları E.A. (10) ve N.A. (7) ile tır sürücüsü Mehmet İ., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. (İHA)

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