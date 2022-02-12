Abone Ol

4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde heyelan sebebiyle yıkılma tehlikesi bulunan 4 katlı bina tahliye edilerek boşaltıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi’nde heyelan sebebiyle yıkılma tehlikesi yaşayan 4 katlı bina tahliye edildi. Heyelan sebebiyle binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştu.

Habibe Sarul ile oğulları Oğuz ve Suat Sarul’a ait,  apartmanda 3 ailenin yaşadığı öğrenildi. İnebolu Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemesinin ardından 3 ailenin oturduğu apartman tahliye edilerek mühürlendiği öğrenildi. İHA

Yalova'da karayolunda heyelan İlginizi Çekebilir Yalova'da karayolunda heyelan

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster