4 kişiyi yaralayan pitbullun sahibi tutuklandı

Ankara'da bir sitede 4 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi Umut Batuhan Y., hayvanın tasmasını çıkardığı için 'olası kastla yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 3 Mayıs akşamı Çankaya ilçesinde meydana geldi. Umut Batuhan Y., yaşadığı sitede aracını otoparka bıraktıktan sonra pitbull cinsi köpeğiyle bahçe katına geldi. Umut Batun Y., burada köpeğinin tasmasını çıkarıp alana bıraktı, ardından apartmana girdi. Bu sırada apartmandan dışarı çıkan E.Ö., eşi E.Ç. ve çocukları M.Ö. (11) ile H.Ö. (7) köpeğin saldırısına uğradı. El, ayak ve yüzünden yaralanan aile bireyleri, komşularının yardımıyla kurtarılarak apartmana sığındı. Köpek ise belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle vurularak etkisiz hale getirildi.

KÖPEĞİ SOKAKTA BULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Olay sonrası aile, köpeğin sahibi Umut Batuhan Y.’den şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Umut Batuhan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren Umut Batuhan Y., pitbull cinsi köpeğin kendisine ait olmadığını, köpeğin saldırgan ve yasaklı bir ırk olduğunu bilmediğini söyledi. Köpeği yol üzerinde bulduğunu ve sahibi olmadığı için aracına aldığını ifade eden Umut Batuhan Y., daha sonra hayvanı yaşadığı sitenin bahçesine bıraktığını belirtti.

Umut Batuhan Y, ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın tutuklama talep yazısında; site, park, cadde ve bahçelerin insanların özgürce bir arada yaşayacağı güvenli alanlar olması gerektiği ifade edildi. Ayrıca şüphelinin tasmalı olarak bina içine soktuğu köpeği tasmasız bir şekilde bina önüne bırakmasının, ‘dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık’tan ziyade ‘bilerek ve isteyerek’ kasıtlı bir şekilde hareket ettiğini gösterdiği ifade edildi. Umut Batuhan Y., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ‘olası kastla yaralama’ suçundan tutuklandı. (DHA)

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