400 yıllık zeytinlerin arasında “Zeytin alanlarında madenciliğe hayır” eylemi

Geçtiğimiz haftalarda çıkartılan yönetmelik ile zeytin arazilerinde maden arama izni verilmesine tepki gösteren Bodrum Sol Parti İlçe Örgütü 300-400 yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede basın açıklaması ve eylem yaptı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Sol Parti İlçe örgütü kızılağaç Köyü'nde taş ocakları ve maden sahalarının bulunduğu 300-400 yıllık zeytin arazilerinde basın açıklaması ve eylem yaptı. İlçe Başkanı Oben Konyalıoğlu ile birlikte araziye gelen parti üyeleri “Zeytinliklerin Talanına Karşı Mücadeleye” yazılı pankart açtı, basın açıklaması yaptı.

TEK ADAM REJİMİ DOĞAYI KATLETME PROJELERİNE DEVAM EDİYOR

Oben Konyalıoğlu yaptığı açıklamada “Tek adam rejimi doğayı katletme projelerine devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın maden yönetmeliğine eklediği madde ile zeytinlikleri madencilik faaliyetine açmasına izin vermeyeceğiz. Zeytinliklerde madencilik faaliyeti yürütülmesine ilişkin bu yönetmelik derhal yürürlükten kaldırılmalıdır.Zeytinlik alanlarının yağmalanmasının önünü açacak bu adım enerji krizinin önünü almak için yapılması gereken kamulaştırmanın gerçekleştirilmemesinin sonucudur” diye konuştu.

BU İKTİDAR TÜM KAVRAMLARIN İÇİNİ BOŞALTTI

Enerjide kamucu bir strateji benimsenemediğinden, kömüre ve fosile dayalı büyüme stratejine devam kararı alındığını belirten Konyalıoğlu

“İklim Şurası'nda da fosil yakıtlara dayalı kararlar, tarımsal alanlarda yaşanacak büyük tahribatın habercisi olmuştur. Bu nedenle de zeytinlik alanların korunması, Türkiye'nin fosil yakıta dayalı enerji stratejisinden vazgeçişle yakından ilgilidir.

Bu iktidar tüm kavramların içini boşalttı. Kamu yararı bu iktidar için şirket yararı anlamına gelmektedir. Zeytinlikleri yok edecek maden işletmelerinde kamu yararının kırıntısı dahi yoktur!

Aksine, ekosistemde büyük tahribatlara sebep olup havamızı, suyumuzu, gıdamızı zehirleyen; geleceğimizi tehdit eden faaliyetlere izin verilmesi kamu yararı ilkesinin rafa kaldırılması anlamına gelmektedir.

Şirketlerden başka kimseye faydası olmayacak böylesi kararların, zeytinle geçimini sağlayanlar yok sayılarak alınacağı ve kırdan geçinenlerin yaşamları üzerindeki tasarruf hakkını gasp etmeye yarayacağı açıktır” ifadelerini kullandı.

YÖNETMELİK ACİLEN İPTAL EDİLMELİDİR

Konyalıoğlu, açıklamasının sonunda ise zeytinliklerin, tarım alanlarının talanına ve işlev dışı kullanımına izin veren, verimli toprakları maden, enerji ve turizm yatırımlarına açan her türlü yönetmeliğin iptal edilmesi gerektiğini belirterek

“Tarım arazilerine planlanan maden, enerji, turizm gibi amaç dışı kullanıma yönelik her türlü yatırım derhal sonlandırılmalıdır. Zeytinliklerimizi, doğayı, yaşamı korumanın tek yolu doğa-yaşam katili bu iktidarı birleşik mücadelemizle alaşağı etmekten geçiyor” dedi.