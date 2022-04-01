5 aydır kardan kapalı olan yolu açmak için çalışma başlatıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 5 ay önce trafiğe kapatılan Seydişehir-Derebucak yolunu trafiğe yeniden açmak için kara yolları ekipleri çalışma başlattı.

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Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Konya'nın Seydişehir ilçesinde de kendisini hissettirdi. Kasım ayında başlayan ve günlerce devam eden kar yağışı sonrası Seydişehir-Derebucak yolu trafiğe kapatıldı.

İlçede kar yağışının sona ermesinin ardından karayolları ekipleri, yaklaşık 5 ay kapalı bulunan Seydişehir-Derebucak yolunu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Yer yer heyelan yaşanan yol üzerinde özellikle 1825 rakımlı Rezebeli mevkiinde kar kalınlığının 5 metreye kadar ulaştığı görülüyor. Karayolları ekiplerinin gerçekleştirdiği hummalı çalışma dron ile de görüntülendi. Ekiplerin bölgede kar küreme ve yol açma çalışmaları sürüyor. (İHA)

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