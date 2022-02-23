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5 kişiye mezar olan bina, yıkıldı 

İstanbul Güngören'de çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği tekstil atölyesinin bulunduğu bina yıkıldı. 

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5 kişiye mezar olan bina, yıkıldı 

Sanayi Mahallesi’nde 11 Şubat günü, tekstil atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen binanın yıkılmasına karar verilmişti. Bugün sokak ve binada güvenlik önlemi alındıktan sonra yıkım işlemine başlandı. Yıkım sürerken ekiplere yan taraftaki binada bir kişinin olduğu bilgisi verildi.

İŞ MAKİNESİYLE YIKILDI

Bunun üzerine yıkım çalışmaları durdurulup, o kişi dışarı çıkarıldı. Ardından bina iş makinesiyle yıkıldı. Binanın moloz taşıma çalışmaları sürüyor. (DHA)

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