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77 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 77 yaşındaki Havva Şahin evinin bahçesinde ölü bulundu.

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77 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Olay, Yeni Mahalle, Zümrüt Sokak’ta meydana geldi. Oğlu ile birlikte yaşayan Havva Şahin, evinin bahçesinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Şahin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Havva Şahinin cansız bedeni, otopsi için Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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