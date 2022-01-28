Ablasını bıçakladı ‘içindeki şeytanı öldürdüm’ dedi, müebbet yedi

Ankara'da ablası Özge Canik Sazlı'yı 'içine şeytan kaçtı' diye bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Rıfat Arda Canik (22), 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rıfat Arda Canik, Mamak ilçesindeki evlerinde 3 Ağustos 2019’da ablası Özge Canik Sazlı’yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Canik, ablasını içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladığını söyledi. Tutuklanan Canik hakkında, ‘kardeşi kasten öldürmek’ suçundan dava açıldı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE ÇIKTI

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Sazlı, önceki celse yaptığı savunmasında, “Ablamın içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladım. Bıçağı ona sokmaya başladığımda hiç kan akmadı. Sonradan şeytanı öldürdüğümü anlayınca kanama oldu. Onu şeytandan kurtarmak için bıçakladım” dedi.

Mahkeme, ablasını 15 yerinden bıçaklayan sanık Rıfat Arda Canik ile ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan talep edilen raporun dosyaya girdiğini belirtti. Rapora göre, akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilen sanık Canik, son sözünde pişman olduğunu söyledi. Ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı ‘kardeşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Eşi ve kız kardeşini bıçakladı, 'hatırlamıyorum' dedi