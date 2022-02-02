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Aç kalan kurtlar ilçeye indi, köpekten geriye kemikleri kaldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ilçe merkezine inen kurtlar yavru köpeği öldürüp yedi. 

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Aç kalan kurtlar ilçeye indi, köpekten geriye kemikleri kaldı

Tosya ilçesi Harsat Mahallesi’ne inen aç kurtlar, yavru bir köpeği parçalayarak öldürdü. Vatandaşlar kurtların telef ettiği köpeğin parçalanmış cesedini buldu.

Vatandaşlar, Tosya ilçesinde kırsal alanlarda aç kalan kurtların gece saatlerinde tehlike saçtığını iddia edildi.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde aç kalan kurtların kırsal alanlarda gezdiği görüntülendi.

Ayrıca, grup halinde gezen sokak köpekleri de vatandaşların panik yaşamasına sebep oluyor. (İHA) 

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