Açılmak istenilen mermer ocağına vatandaşlardan tepki

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon Kırkkavak Malallesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından özel bir firmaya mermer ocağı izni verilmesine, bölge yaşayan vatandaşlar basın açıklaması ile tepki gösterdi.

İsmail AKIN

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Antalya’nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon Kırkkavak Malallesi’nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından özel bir firmaya mermer ocağı izni verilmesine, bölgede yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi. Antalya Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği, Antalya Barosu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Antalya Kent Konseyi'nin katılımıyla Attalos Heyteli önünde, Beşkonak Kırkkavak Köyü'nde mermer ocağına ilişkin açıklama gerçekleştirildi.

Açıklamada, yürütmenin durdurulması için dava açıldığı da ifade edildi. Açıklamaya CHP Milletvekili Rafet, CHP eski milletvekili Tuncay Ercenk ve çok sayıda Beşkonaklı katıldı.

“MANAVGAT YANGININDA GERİYE KALAN TEK YER”

Beşkonak’ın Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangınında kurtarılan ve geriye kalan da tek yer olduğunu söyleyen Antalya Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği Başkanı Hakan Halim Okudan; “Daha önce Beşkonak Merkezde Karadağ mahallesinde izni verilen mermer ocağı mücadelemizi nihayete erdirdikten sonra şimdi de Kırkkavak Köyü'nde bir Mermer Ocağı izni verildiğini öğreniyoruz.

Beşkonak halkı, Antalya'da ikamet eden vatandaşlarımız ve dünyanın dört bir tarafından gelen insanların haklı gerekçelerine istinaden Beşkonak Köprülü Kanyonu tanımlamak gerekiyor. Ülkemizin 4 önemli coğrafik bölgeden bir tanesi Beşkonaktır. Birçok endemik canlı türünü barındıran ormanları, doğa harikası kanyonları günü birlik amaçlı kullanılacak peyzaj değeri yüksek rekreasyon alanlarına sahip yine bilimsel çalışmalara ışık tutan Selge Antik Kenti, Oluk Köprü ve Büğrüm Köprü, Kral Yolu, Su Kemerleri, Harabeler, Tazı Kanyonu Antalya'nın en nitelikli doğal yerlerinden birisidir.

Köprülü Kanyon Milli Parkı, barındırdığı doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler sayesinde ziyaretçilerine çok sayıda etkinlik seçeneği sunmaktadır. Başta, Türkiye'nin en önemli rafting rotalarından biri olan Köprüçay üzerinde rafting, kano ve kanyoning (kanyon geçişi) sporları olmak üzere; yüzme, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, oryantiring, bisiklet, olta balıkçılığı vb. sportif etkinlikler ile botanik-yaban hayatı gözlemciliği, jeolojik yapı gözlemciliği, kampçılık, fotoğrafçılık, piknik, cip safari, yayla gezileri gibi çok çeşitli etkinliklere katılma olanağı bulunmaktadır” dedi.

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