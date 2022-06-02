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Adliye önünde tekme tokat birbirlerine girdiler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, adliye önünde iki grup arasında çıkan tekme- tokat kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 13:42 - 02 Haziran 2022 Güncellenme:
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Olay, Söğütözü Mahallesi’ndeki Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Çocuk ve Tüketici Mahkemeleri ek binası önünde meydana geldi. Adliyeden çıkan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada 10 kişilik iki grup, tekme tokat birbirlerine saldırdı. Gruptakilerden birisinin yanında bulunan çocuk ise ağlayarak, yaşananları izledi. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırırken, kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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