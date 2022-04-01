Adnan Oktar Suç Örgütü soruşturmasında 1 tutuklama

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 avukattan biri tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Adnan Oktar’ın avukatlarının da bulunduğu bazı şüphelilerin, örgüt elebaşının emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettikleri, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyerek maddi imkanlarını kontrol ettikleri, bazı müştekiler ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel kişilere baskı kurdukları öğrenildi.

Ardından harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 4 avukat gözaltına alındı.

AVUKATLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 4 avukat, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe avukatlardan biri tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)