Abone Ol

Afgan göçmenler “Yunanistan” diye Büyükçekmece’ye bırakıldı

İzmir'den iki kamyona bindirilen 55 Afgan göçmen, Büyükçekmece'de "Burası Yunanistan" denilerek, bırakıldı. Göçmenleri arazide bırakan 2 insan kaçakçısı yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Afgan göçmenler “Yunanistan” diye Büyükçekmece’ye bırakıldı

Büyükçekmece Çakmaklı mevkiinde öğle saatlerinde devriye gezen Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıtalar, arazide 2 kamyonun park halinde olduğunu fark etti. Kaçak döküm yapıldığından şüphelenen ekipler, kamyonun yanına yaklaşınca içinde çok sayıda insan olduğunu gördü.


2 kamyondan 55 Afgan göçmen çıktı. Göçmenlerin İzmir’den geldikleri öğrenildi. Polis göçmenleri araziye bırakan 2 insan kaçakçısını kısa sürede yakaladı. A.E. ve M.İ. isimli şüphelilerin, göçmenlere “Burası Yunanistan” diyerek arazide bıraktıkları belirlendi. Afgan göçmenler ve 2 şüpheli otobüsle, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
(DHA)

Yunan askerleri, göçmenleri ölüme terk etti İlginizi Çekebilir Yunan askerleri, göçmenleri ölüme terk etti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet izmir Muğla Polis Yunanistan