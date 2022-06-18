Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da, evinde ölü bulunan 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

FETÖ davalarına bakan Ankara 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar’ın, dün yakınları tarafından evde ölü bulunması üzerine polise haber verildi.

Çağlar’ın cenazesi, evinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Yapılan ilk incelemede, Çağlar’ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı ifade edildi.

MEMLEKETİ KIRIKKALE’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar için memleketi Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde Keskin Hayriye Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile Çağlar’ın ailesi ve yakınları katıldı.

Baba Kadir Çağlar ve diğer aile fertlerine başsağlığı dileğinde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çağlar’ın çocukları Fatih Kağan ve Kadir Mert’le yakından ilgilendi. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar’ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazın ardından Şükrü Çağlar’ın cenazesi, Keskin Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında defnedildi. (DHA)