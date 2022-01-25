Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde yangın

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Su Ürünleri Fakültesi'nde, güç kaynaklarının bulunduğu odada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü.

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Yangın, saat 10.15 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan Su Ürünleri Fakültesi’nde, güç kaynaklarının olduğu odada çıktı.

Odadan duman çıktığını gören personelin ihbarıyla Koruma Güvenlik Şube Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alarmın çalmasıyla fakültedeki akademisyenler ve görevli personel bina dışına çıktı. Fakülteye gelen ekipler, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürüp dumanı tahliye etti. Maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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