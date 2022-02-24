Akkuyu’da korku dolu anlar! Rus çalışan öldü

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral Projesi inşaat alanında meydana gelen iş kazasında Rus uyruklu bir çalışan yaşamını yitirdi.

Ali Ekber ŞEN

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Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Dev vincin taşıdığı tonlarca ağırlığındaki demir blok henüz bilinmeyen bir nedenle taşıma halatından koptu. Yaşanan iş kazası sırasında tonlarca ağırlığındaki demir bloğun altında kalan ve ismi henüz öğrenilemeyen Rus uyruklu bir işçi ezilerek feci şekilde yaşamını yitirdi.

Meydana gelen iş kazasın duyulması üzerine çalışanlar olay yerine akın etti. Çevrede önlem alınmasından sonra yaşamını yitiren işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meydana gelen iş kazasıyla ilgili soruşturma Cumhuriyet Savcılığı'nca sürdürülüyor.