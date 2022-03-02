AKP’lilerin mera talanına barodan tepki

Elazığ’da AKP’liler tarafından mera alanına kurulmak istenen sanayi sitelerine karşı Elazığ Barosu açıklama yaptı. Usulsüz ve toplumu ilgilendiren her türlü işlem ve eylemlere karşı hakkın yanında olacağını belirten Baro, “Elazığ Barosunun açılan ve açılacak davalara müdahil olacağı, gerek görüldüğü takdirde alınan idari kararların iptali için baromuz tarafından iptal davaları açılacağının herkesçe bilinmesini isteriz” dedi.

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Elazığ merkeze bağlı Anduz Köyü'nde bulunan bir milyon 30 dekarlık mera arazisi ot bedeli karşılığında imara açılması ve ‘küçük sanayi sitesi’ kurulması için AKP’liler harekete geçti.

AKP Elazığ İl Hakem ve Demokrasi Kurulu Başkanı Mehmet Turhan tarafından hazırlanan sanayi sitesi çalışma planı MHP ve AKP’li il genel meclis üyelerine sunmuştu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bağlıağaç Köyü’nde ise 396 bin metrekare mera alanında köylülerin karşı çıkmasına rağmen AKP'liler tarafından sanayi tesisi yapılmak istenmesi tepkilere neden neden olmuştu.

Elazığ'daki mera alanlarına sanayi sitesi yapılma projelerine ilişkin Elazığ Barosu tarafından açıklama yapıldı.

“KARAR BİR FACİADIR”

Elazığ Barosu mera arazilerinin imara açılmasının önünü açan Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından maden yönetmenliğine ek madde ekleyerek Zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan yönetmeliğin bir facia olduğunu söyledi. Baro yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Elazığ Barosu olarak usulsüz ve toplumu ilgilendiren her türlü işlem ve eylemlere karşı hakkın yanında olacağını belirten baro, “Yapılacak bu işlemlere karşı halkın yanında olduğumuzun ve olacağımızın bilinmesini isteriz.

Bunların yanında Elazığ’ımızı ilgilendiren kararlarda usulsüzlük ve hakkaniyete aykırı durumlar tespit edildiği takdirde ilimizin gelişimi, hemşehrilerimizin yaşamlarının daha kaliteli olması açısından Elazığ Barosunun açılan ve açılacak davalara müdahil olacağı, gerek görüldüğü takdirde alınan idari kararların iptali için baromuz tarafından iptal davaları açılacağının herkesçe bilinmesini isteriz.

Son zamanlarda ilimizde gündemde olan 3.sanayi bölgesinin Hankendi yolu üzerindeki İŞGEM yanında yapılmasını doğru bulmamaktayız. Zira tüm ilimizce bilindiği üzere şehrimiz batı yani Hankendi yönünde gelişmektedir.

Dolayısı ile yapılacak sanayinin 5 yıl sonra şehrin tam göbeği sayılacak bir alanda yapılmasının uygun olmayacağı kanaatindeyiz. Bu sebeple yetkililerin ve imar çalışması yapan Elazığ belediyesinin şehrin geleceğini karartmamak adına 3.sanayi sitesi için yeni bir alan tahsis etmeleri gerekmektedir”

“HAKKANİYETE SIĞMAMAKTADIR”

Elazığ merkez Hankendi ve Karakoçan ilçesinde olan Bağlıağaç köyünde yapılmak istenen Sanayi sitesi projelerinin doğru olmadığını belirten Elazığ Barosu,

“Örneğin tüm şehir zamanında şehrin geleceği düşünülmeden yapılan ve şu anda şehir merkezinde kalan Cezaevi açısından o zamanlarda planlamayı yapan kişileri eleştirmekte ve bu eleştirilerinde de son derece haklılardır.

Dolayısı ile yetkililerden talebimiz şudur; Önceki yapılan planlama ve düzensiz şehir çalışması hatasına düşmeyerek şehrin bütünlüğünün korunması için 3.sanayi bölgesinin Hankendi dışında imarsız olan alanların tespit edilerek bu bölgelerde çalışma yapmaları ve nihayetinde o bölgeleri de ticari olarak şehrimize kazandırmalarıdır.

Yine Elazığ'da son günlerde mera arazilerinin; mera vasfı kaybettirilerek veya bölgenin idari sınırlarının belirlenmemesinden yararlanılarak sanayi sitesi haline getirilmek istenmesi hususunda açılan davaların da yakından takipçisi olacağımız kamuoyuna duyurulur.

Örnek olarak; Karakoçan ilçesi Bağlıağaç köyündeki depremzede halkın mera arazisine yapılmak istenen Küçük Sanayi Sitesi'ne de şiddetle karşı olduğumuzu bildirmek isteriz. Depremzede köy halkının tek geçim kaynağı olan hayvancılığın ellerinden alınması hakkaniyete sığmamaktadır.

Elazığ Barosu olarak yukarıda izah edilen çalışmalarda vatandaşın yanında davalara müdahil olacağımızın, gerek görüldüğü takdirde Baromuzca şehrimizin ve hemşehrilerimizin menfaattarı da düşünülerek yapılan usulsüz işlemlerim iptali için tüm hukuki yollara başvuracağımızın tüm şehrimiz ve hemşehrilerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.