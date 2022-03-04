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Akrep Nalan’ın cenaze programı belli oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren ünlü sanatçı Akrep Nalan, uzun yıllardan beri yaşadığı Bodrum’da toprağa verilecek.

Yayınlanma: 17:46 - 04 Mart 2022 Güncellenme:
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Akrep Nalan’ın cenaze programı belli oldu

Bodrum'un Eskiçeşme Mahallesi'nde yaşayan ve ‘Akrep Nalan’ ismiyle tanınan ünlü sanatçı Füsun Nalan Açın, evinde yaşamını yitirmişti.

Solunum sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilen ünlü sanatçının cenazesi, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nin aracıyla evinden alınarak Bodrum Belediyesi morguna götürüldü.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Sanatçının cenaze programı belli oldu. Akrep Nalan'ın cenazesinin 5 Mart Cumartesi günü Bodrum merkezindeki Adliye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Torba Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. İHA

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