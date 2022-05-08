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Alkol parası vermeyen babasının evine ateş açtı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, R.Y. alkol parası alamayınca babası ve babaannesinin bulunduğu eve tüfekle ateş etti. Gözaltına alınan R.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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Alkol parası vermeyen babasının evine ateş açtı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Çilimli ilçesinde meydana geldi. R.Y. alkol parası istediği babası R.Y. ve babaannesi S.Y.den ret cevabı aldı. Bunun üzerine evde bulunan tüfeği alarak dışarı çıkan R.Y. eve doğru ateş etmeye başladı.

Komşularının müdahalesi ile kaçan R.Y., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası köy içerisinde bir samanlıkta gizlenirken yakalandı. Gözaltına alınan R.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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