Alkollü eğlence cinayetle bitti: 3 ölü

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde eğlence mekanı çıkışında iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Müslüm EVCİ

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Olay gece 04:25 sıralarında Konya’nın Kadınhanı ilçesine bağlı Karakay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.T., M.A., F.Ş, Ş.Ç., N.T., A.A.Ç, gittikleri eğlence mekanında Ş.Ö., M.B., K.Y. ile alacak verecek meselesinden tartışarak ayrıldılar. Mekan çıkışında da devam eden tartışman kısa süre sonra silahlı kavgaya döndü. Çıkan kavgada , K.T. M.A. ve Ş.Ö. silahla yaralandı.

HASTANEDE TERÖR ESTİRDİ

Yaralılar, Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İddiaya göre; yaralı K.T ‘nin oğlu N.T, babasını vuran ve hastanede tedavi edilen Ş.Ö'yü yanında getirdiği silahla vurarak öldürdü. Hastanede adeta terör estirmeye devam eden N.T önce havaya ateş etti daha sonra silahı hastanede görevli doktora doğrultarak, diğer hastaları bırakıp babasına müdahale etmesi için tehdit etti. N.T olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İLÇEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Durumları ağır olan K.T. ve M.A. sevk edildikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ş.Ç., F.Ş., K.Y. isimli şahıslar silahla hafif yaralandı. Yaralı şahıslar da. gözaltına alınırken olayda 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve boş-dolu kovanlar ele geçirildi.

Polisin güvenlik önlemlerini arttırdığı ilçede, olayla ilgili soruşturma sürüyor.