Alkollü sürücü motosikletliye çarpıp ağır yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin arkadan çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Araç sürücüsü 1.06 promil alkollü çıktı.

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Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Mehmet Can Altun'un kullandığı otomobil, D-400 Karayoluna çıkan Mehmet İşkar'ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yolda sürüklenen motosiklet sürücüsü Mehmet İşkar, ağır yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet İşkar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulundurulduğu bildirildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde 1.06 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mehmet Can Altun, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin yan yoldan çıktıktan sonra yolun soluna geçtiği sırada, hızla gelen otomobilin duramayarak motosiklete çarptığı, sürücü ve motosikletin yolda sürüklendiği görüldü.