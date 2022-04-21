Amca oğlu dehşet saçtı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 1 kişi hayvan otlattıkları sırada amca oğlunu tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli amcaoğlu ise suç aleti ile kaçtı.

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Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Başlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden su yüzünden husumet olduğu iddia edilen iki amca oğlu Ramazan Dağ (55) ile Ali Dağ (55), Devler mevkiinde hayvan otlattığı esnada bilinmeyen sebeple aralarında tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Dağ, amca oğlu Ramazan Dağ'ı yanında bulunan av tüfeği ile kafa bölgesinden ateş edip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ramazan Dağ'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Öte yandan cinayet sonrası Ali Dağ, suç aleti ile birlikte kaçtı. Jandarma kaçan şüpheliyi bulmak için bölgede operasyon başlattı. İHA

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