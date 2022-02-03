Aşırı soğuklar göletleri dondurdu

Van'da bir süredir etkili olan aşırı soğuklar, başta Sıhke Göleti olmak üzere bir çok baraj ve derelerin yüzeyi tamamen donmasına neden oldu.

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Gece hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü Van’da aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, Sıhke Göleti ve Zernek Barajı ile Sarımemet Barajı'nın yüzeyi tamamen dondu.

Van Özalp karayolu üzerinde sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti ile Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı ile Sarımemet Barajı'nın yüzeyleri tamamen buzla kaplandı. Buz tabakasının üzerini yağan karın da kaplamasıyla ortaya seyrine doyumsuz bir manzara çıktı. İHA

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