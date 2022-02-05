Asker eğlencesinde dehşete düşüren görüntüler

Antalya’da bir asker eğlencesinde tüfek ve tabancayla havaya ateş açıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Antalya'da tüm uyarılara rağmen düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde silahla havaya ateş açılmaya devam ediliyor.

Başta etkinlik alanındakiler olmak üzere çevredekilerin hayatını tehlikeye atan şahıslar müzik eşliğinde havaya tüfek ve tabanca ile ateş etti.

SİLAH TUTUKLULUK YAPTI

O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde iki kişinin iki tüfekle havaya ateş ettiği ve tutukluk yapan bir tüfekteki sorunun giderilmeye çalışıldığı görüldü.

Bir kişinin ise kalabalık arasından tabanca ile havaya ateş ettiği anlar kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerinin şahıslar hakkında işlem yaptığı öğrenildi. İHA

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