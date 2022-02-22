Assos’ta Felsefe sempozyumu 25 Şubat’ta başlıyor

22 yıldır düzenli olarak gerçekleşen ve gelenekselleşen Assos’ta Felsefe adlı sempozyum etkinliğinin 2022 yılı ulusal toplantısı, 25-26 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak.

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Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles'in yaşamının bir bölümünü geçirdiği, felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde 22 yıldır yapılan ve Felsefe Sanat Bilim Derneği'nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen'in öncülüğünde gerçekleşen Assos'ta Felfese etkinliğine öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılıyor.

Sempozyuma Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Prof. Dr. Halil Turan, Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy, Doç. Dr. Nazlı İnönü, Doç. Dr. Cemil Güzey, Doç. Dr. Özgüç Güven, Dr. Öğretim Üyesi Vedat Kamer konuşmacı olarak katılacak.

“Mantık” konusunun irdeleneceği Assos'ta Felfese sempozyumunda, felsefenin bir alt disiplini olarak mantığın ne olduğu, içeriği, ana konuları, ilkeleri, tarihi; mantığın bilgi, doğruluk, gerçeklik bağlamındaki rolü ve önemi; öncül, sonuç, çıkarım, geçerlilik, geçersizlik, tutarlılık, çelişki, tümdengelim, tümevarım kavramları; mantığın kapsamı ve sınırları ele alınacak.

Ücretsiz ve herkese açık olan etkinlikte kayıt ve başvuru zorunludur. Katılımcıların kayıtları ve başvuruları www.philosophyinassos.org adresi üzerinden alınıyor.