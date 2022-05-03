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Avcılar’da atık deposunda yangın

Avcılar'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangından etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma: 09:47 - 03 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Yeşilkent Mahallesinde bulunan geri dönüşüm deposunda sabah saatlerinde ısınmak amacıyla yakılan elektrik sobasından yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

Sevk edilen ekibin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen yabancı uyruklu oldukları belirtilen iki kişi Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (DHA)

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