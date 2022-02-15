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AVM’de olay çıkarmıştı; Görkem Sertaç Göçmen’e 5 ay hapis

İstanbul Bakırköy'de bir AVM'de 2 kişiyi yaralayan eski hakim ve eski savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen, "Bıçak bulundurma", "Yaralama" ve "Yaralamaya teşebbüs" suçlarından 5 ay hapis ve 6 bin 580 TL'de para cezasına çarptırıldı.

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AVM’de olay çıkarmıştı; Görkem Sertaç Göçmen’e 5 ay hapis

10 Şubat 2017’de Bakırköy’deki AVM’de tartıştığı kişileri bıçakla yaralayan ve olay çıkaran Görkem Sertaç Göçmen’in davası Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Görkem Sertaç Göçmen katılmazken eski hakim ve sanığın annesi avukat Aynur Göçmen hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme Görkem Sertaç Göçmen’i “Bıçak bulundurma”, “Yaralama” ve “Yaralamaya teşebbüs” suçlarından 5 ay hapis cezası ve 6 bin 580 TL’de para cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. (DHA)

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