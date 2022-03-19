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Ayvalık açıklarında lastik bottaki 60 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

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Ayvalık açıklarında lastik bottaki 60 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında 2 ayrı noktada kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 ayrı lastik bottaki toplam 60 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. DHA

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