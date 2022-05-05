Babanın kullandığı traktörün fırlattığı taş oğlunu öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda tarlasını süren çiftçinin traktöründen seken taş, tarlada çalışma yapan oğlunun boynuna gelerek ölümüne neden oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Pınarlıbelen Mahallesi'nde meydana gelen olayda çiftçi Orhan Kuş (58) kullandığı 48 TF 154 plakalı traktör ile tarlasını sürerken traktörün fırlattığı taş Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan ve aynı anda tarlada temizlik yapan oğlu 38 yaşındaki Nebi Kuş'un boyun tarafına çarptı.

Kanlar içerisinde yerde kalan Kuş için baba Orhan Kuş ve köylüler ambulans ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Nebi Kuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcı incelemesinin ardından Nebi Kuş'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Traktörü kullanan baba Orhan Kuş'un ise fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. Babanın tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüleceği bildirildi.

Nebi Kuş'un cenazesi bugün ikindi namazının ardından Pınarlıbelen Köyü'nde toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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