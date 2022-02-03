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Bahçelievler’de caddede çökme oldu, cadde trafiğe kapatıldı

Bahçelievler'de su hattı borularının patlaması sonucu yolda çökme yaşandı. Cadde trafiğe kapatılırken, ekipler çalışmalara başladı. 

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Bahçelievler’de caddede çökme oldu, cadde trafiğe kapatıldı

Bahçelievler Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde sabaha karşı cadde üzerinden geçen su hattında patlama meydana geldi.

Suların caddeye taşmasıyla yolda çökmeler yaşandı. İhbar üzerine olay yerine Polis, itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, yolda biriken su tahliye edilmeye başlandı. Cadde trafiğe kapandı, ekipler çalışmalara başladı. (DHA)

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