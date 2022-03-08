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Bakırköy Adliyesi’nde avukata saldırı: Burnu kırıldı

İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde görülen bir cinsel istismar davasında kararın çıkmasının ardından sanığın yakınları, müşteki çocuğun avukatı Mehmet Hakkı Çezik'e saldırarak burnunu kırdı.

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Bakırköy Adliyesi’nde avukata saldırı: Burnu kırıldı

Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kendi kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık M.A. görülen duruşmada 15 yıl hapis cezası aldı.

Duruşma çıkışı sanık M.A.’nın oğlu M.E.A. adliye koridorunda mağdur avukatı Mehmet Hakkı Çezik’e yumruk ve tekmeyle saldırarak burnunu kırdı.

Polis ve güvenlik memurları saldırganı gözaltına alarak nezarete götürdü. Saldırı sonrası yüzü kanlar içinde kalan Çezik ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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