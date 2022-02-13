Bakırköy’deki çatışmada gözaltı sayısı 10’a yükseldi

İstanbul Bakırköy'de gece saatlerinde bir otomobil galerisi önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Saldırı sonrasında 2 kişinin kaçtığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Olay Şenlikköy Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar Sokak’ta bulunan bir otomobil galerisinin önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada taraflar birbirine silahla ateş açtı.

Yaşanan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere kaldırdı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında 4’ü yaralı olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Silahlı çatışmanın suç örgütleri arasından olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Olay sonrasında iki kişinin kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kamerasına tarafından anbean kaydedildi.

“HEMEN YERE YATTIM”

Çatışma sırasında iş yerinde olan Esen Çelik, “Gece geç saatlerde çok fazla silah sesi geldi. Büyük ihtimalle ilk isabet cama geldi.

Ben hemen yere yattım. Yere yattıktan sonra 20-25 el silah sesi duydum, saklandım. Baya curcuna yaşandı. Çok kalabalıklardı.

Polis merkezi buraya iki dakikalık mesafede zaten polisler hemen geldi. Hiç anlayamadım çok fazla ateş sesi vardı ve çok kalabalıklardı.

Bir kişinin ağır yaralı olduğunu söylediler zaten onu sedyeyle çıkardılar. 3-4 kişi daha yaralı var diye duydum. Olayda çok fazla ateş sesi vardı ama tek taraflı mı yoksa karşılıklı mı olduğunu göremedim” dedi. (DHA)



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