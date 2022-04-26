Baltalı saldırıya uğrayan polisin eşi dehşet anlarını anlattı

Sakarya'da tartıştığı komşusunun baltalı saldırısına uğrayan polis memurunun eşi, olay günü yaşanan korku dolu anları anlattı. Yeni ev arayışına geçtiklerini belirten Dilek Girgin, "Yaşananların hepsi 3 ve 9 yaşında iki tane çocuğumun gözü önünde yaşandı. Benim sesim bağırmaktan, ağlamaktan kısılmış durumda. Psikolojik olarak ailecek tamamen bitik durumdayız" dedi.

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Olay, 24 Nisan Pazar günü Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Şifa Sokak’ta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın zemin katında oturan polis memuru M.A.G., bahçede bulunan banklarda gürültü yapıldığı gerekçesiyle komşuları A.A. ile daha önce tartışma yaşadı.

Tarafların 24 Nisan’da tekrardan bahçede karşılaşması neticesinde bir kez daha tartışma çıktı. M.A.G.'ye küfürler yağdıran A.A., daha sonra elindeki baltayla saldırdı. Dengesini kaybederek yere düşen M.A.G., baltayla bacağından yaralandı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılırken, A.A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“KÜFÜR ETTİ”

Çocuklarının gözü önünde yaşadıkları korkuyu anlatan yaralı polisin eşi Dilek Girgin, “Karşı taraf zaten daha öncesinde çok basit bir sebepten dolayı husumetli olduğumuz komşumuz. Daha öncesinde bahçede bulunan banklardan dolayı tartışma yaşanmıştı. Banklar bizim yatak odamızın önünde duruyordu. Sesten rahatsız olduğumuzu söyledik fakat bahçede bankları kullanmayı devam etmek istediler. Bu yüzden aramızda husumet vardı.

Olay günü eşim ve iki çocuğumla birlikte hafta sonu gezmesi için dışarıya çıktık, yanımızda üst komşumuz, eşi ve 3 yaşındaki çocuğu da vardı. Bahçenin kapısını açtığımız zaman olayı gerçekleştiren A.A. ile eşim karşılaştı. Olay anını çok hatırlayamıyorum o an yaşadığım şok ve travmadan dolayı bir kısmı silindi hafızamdan. A.A. orada ağza alınmayacak bir küfür ile eşime hitapta bulunarak olayı başlattı. Sonrasında kendi aracının bagajında bulunan balta ile eşime doğru koşarak yöneldi” dedi.

“OLAYLAR ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANDI”

Olay sebebiyle psikolojisinin olumsuz yönde etkilendiğini söyleyen Girgin, şu ifadeleri kullandı:

“Şahıs eşime saldırdıktan sonra inşaat işçileri, inşaatın sahipleri ve ben kadın halimle güç bela araya girerek, olayı ayırmaya çalıştık. Ama karşı taraf baltayı bırakmayıp sürekli öldürmekle tehdit etti. Yaşananların hepsi 3 ve 9 yaşında iki tane çocuğumun gözü önünde yaşandı. Benim sesim bağırmaktan, ağlamaktan kısılmış durumda.

Psikolojik olarak ailecek tamamen bitik durumdayız. Birbirimizle iletişim kurmakta zorlanır olduk. Bu kişinin bir gece gözaltında kaldıktan sonra serbest kaldığını öğrendik ve o bizi tamamen yıktı. Öldürebileceği bir aletle eşime saldırıyor ve bunu çevremizdeki bütün kişiler gördü, şahit oldu. Kanıtlarımız, videolarımız olmasına rağmen serbest bırakılması bizi iyice etkiledi ve daha çok yıprattı.

Biz sesimizin duyulmasını istiyoruz, bunun için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyoruz. Bu kişinin dışarıda serbest gezmesi beni güvenlik açısından da çok tedirgin ediyor. Tekrar yapmayacağını nereden bilebilirim. Eşimi ve çocuklarımı bir yerde tek başına sıkıştırmayacağını nereden bilebilirim”

“YENİ EV ARAYIŞINDAYIZ”

Yeni ev arayışında olduklarını aktaran Girgin, “Bu olayı yaşayan çocuklarım da tedirgin. Ben artık eşime, çocuklarıma veya bana da zarar gelecek psikolojisiyle yaşar oldum, yolda tek başıma yürüyemez hale geldim. Bu sebepten dolayı daha da problem yaşamamak için yeni ev arayışına başladık. Kendimize ait bir evimiz var ama şu an biz kendimize ait evimizden çıkmak zorunda kaldık. Yeni bir ev arayışındayız” şeklinde konuştu. (İHA)

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