Başkentin göbeğinde apartman bahçe demirlerini çaldılar

Hırsızlar Ankara Cebeci’de çok sayıda apartmanın bahçe duvar demirlerini çaldı. Apartman sakinleri sökülen demirlerin yerine daha ucuz olan örgü tel ya da tahta çit yaptırıyor.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye bunu da gördü. Başkent Ankara'nın göbeği Çankaya'nın Cebeci semtinde hırsızlar çok sayıda apartmanın bahçe demirlerini gece yarısı söküp götürdü. Sabah kalktıklarında bahçe demirlerini yerinde bulamayan apartman sakinleri, “Yazıklar olsun! Ülke bu hale mi düştü?” diye tepki gösterdi.

Polis çevre bina ve iş yerlerindeki güvenlik kameralardan hırsızlık olayını araştırdı, ancak henüz sonuca ulaşamadı. Son dönemde, kurun aşırı yükselmesi ve hurda demirin kıymete binmesiyle ilginç hırsızlık olayları yaşanıyor.

Hırsızlık olayı, millet bahçesi yapılan tarihi Cebeci Stadının yanındaki Coşkunlar Sokak ile Figen Sokakta yer alan çok sayıda apartmanda meydana geldi. Kimleri henüz ortaya çıkarılamayan hırsızlar, gece saatlerinde apartmanları çevreleyen bahçe duvarlarındaki demirleri kesip götürdü. Kesme ve sökme sırasında çoğu bahçenin beton duvarları da zarar gördü.

“DEMİR YAPTIRIRSAK YİNE ÇALARLAR”

Hırsızların bahçe demiriyle birlikte demir kapıları da çalarken, bazı apartmanlardaki demir kapıları sökmek için uğraştıkları ancak başaramadıkları da görüldü. Bir apartmanın yöneticisi, hırsızlık olayını apartmanın WhatsApp grubundan şöyle duyurdu:

* Bahçe etrafında olan demirlerimizi duvardan söküp götürmüşler,yani çalmışlar. Polis çağırdık, tutanak tutuldu, ‘Bir şey çıkmaz, bu durum o kadar çok ki' dediler. Belli ki demirlerimiz geri gelmeyecek. Bu durumda oraların acilen tekrar yapılması gerekiyor.

* Çünkü tehlike arz ediyor, sokaktan gelip geçenler bahçeye düşebilir. Önerimiz yeniden demir yaptırmak yerine tel yaptırmak. Aksi halde yeni yaptıracağımız demirler de çalınabilir. 40 metrelik duvarın üzerine tel örgü yaptırsak bile maliyeti 4 bin lirayı buluyor. Her şey ateş pahası.

Demirleri çalınan bazı apartmanların bahçe duvarlarını ikinci el hurda demirle çevirip sökülen demir kapının yerine de tahtadan kapı yaptırdığı görüldü. Hırsızlık olayının çok sayıda sokakta yaşandığını öğrenen apartman sahipleri sohbet gruplarından, ‘Ne günlere kaldık, ya Rabbim! Can ve mal güvenliğimiz yok. Sabah uyanıyoruz, soyulmuşuz” mesajları attı.