Bebeğini terk eden anne hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Pendik’te bulunan ve Nisa Mihriban adı verilen 3 aylık bebeği terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve 2 yıla kadar hapsi istenen anne E.S. hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Pendik'te, terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, süt annelik yaptığı 3 aylık bebeğe Nisa Mihriban ismini vermişti. Bebeğini terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne E.S. (21) geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli E.S.'nin yaşı sebebiyle kendisini idare edemeyecek durumda olan öz çocuğu olan mağdur E.N.'yi 29 Mart 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında, karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sarıp puset içerisine koyduğu ve bina yanında boş bir arsaya bırakıp gittiği anlatılmıştı.

İddianamede, E.S.'nin “terk” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istenmişti.

28 ŞUBAT'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianame, değerlendirilmesi için gönderildiği Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tensip tutanağı hazırlayan mahkeme 28 Nisan tarihine duruşma günü verdi.

Sanık E.S.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanığın duruşma günü mahkemede hazır edilmesi için tutuklu bulunduğu cezaevine müzekkere yazılmasına karar verdi.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na duruşma gününü bildiren davetiye çıkarılmasına da karar verildi.

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