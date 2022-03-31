Belediye başkanına silahla saldıran sanık: Sözlüm var, tahliyemi istiyorum

Trabzon'da, geçen yıl Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın belediye önünde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 1'i tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan silahı kullanan Halit Aytekin, savunmasında, "Huzurlarınızda belediye başkanımızdan özür diliyorum. Dışarıda bekleyen bir sözlüm var. Delilleri karartma durumum yoktur. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, 11 Haziran 2021’de, belediye binasına geldiği makam aracından indiği sırada, Halit Aytekin’in silahlı saldırısına uğradı. 7 metreye yakın mesafeden tabancayla 5 el ateş edilen olayda, makam aracını kendisine siper eden Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Mermiler, belediye binasının camlarına ve çevredeki ATM’ye isabet etti. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası Halit Aytekin yakalandı. Azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan Kılıç ve babası Aykan Kılıç da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Saldırının, ilçede ihalesi iptal edilen çok amaçlı spor salonu inşaatıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Aykan Kılıç, bir süre sonra tahliye edildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA DURUŞMA SALONUNDA

Soruşturma kapsamında 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan, 2’si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya ‘tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Tolgahan Kılıç Oltu T Tipi Cezaevi’nden, Halit Aytekin ise Ardahan T Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Ayhan Kılıç da duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya Başkan Mustafa Bıyık, çok sayıda parti yöneticisi ve taraf avukatları da katıldı.

‘BAŞKANIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM’

Tutuklu sanıklardan Halit Aytekin, ilk duruşmadaki savunmasında, “Niyetim, başkanın olmadığı bölgeye ateş edip, korkutmaktı. ‘Başkan verdiğin sözleri neden tutmuyorsun?’ diye bağırıp, kaçmaktı. Bir şekilde bu olaya karıştım. Huzurlarınızda belediye başkanımızdan özür diliyorum. Dışarıda bekleyen bir sözlüm vardır. Delilleri karartma durumum yoktur. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Tolgahan Kılıç ise Halit Aytekinin eylemi nedeniyle cezaevinde bulunduğunu öne sürüp, olayda azmettirici olmadığını savundu.

BIYIK: HEDEF ALARAK ATIŞ YAPILDI

Başkan Mustafa Bıyık da tanıklar ve avukatların dinlenmesiyle süren duruşmada, yaşananları anlattı. Kendisinin direkt hedef alındığını, kamera kayıtlarını incelediğinde anladığını kaydeden Bıyık, “Kamera kayıtlarını inceledim. Saldırganın havaya atışı yok. Doğrudan hedef alarak atış yapıldı. Ayrıca saldırgan olayın hemen öncesinde ben araçtan inerken yanımdan geçti ve uzaklaşmadan ateş etti. Şahsı da normal bir vatandaş olarak düşünmüştüm. Telefonla görüşüyordum. Araçtan daha ileride inseydik planlanan suikast gerçekleşecekti” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. DHA

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