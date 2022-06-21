‘Beni doyuramıyorsun, kendime boğa buldum’ sözü haksız tahrik sayılmadı

Diyarbakır’da Recep Gülner, kızının gözü önünde eşi Aygül'ü bıçakla öldürdü. Mahkemenin verdiği müebbet hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Gerekçe ise, katil kocanın, eşinin kendisine söylediğini iddia ettiği "Sen beni artık doyuramıyorsun, kendime bir boğa buldum" sözleri oldu. Yerel mahkeme bu ifadelerin sanığın iddiasından ibaret olduğu ve suçtan kurtulmaya yönelik beyan olması nedeniyle ikinci kez indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Nihai kararı Yargıtay verecek.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da kızının gözü önünde eşi Aygül Gülner'i (37) öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Recep Gülner'in (41) mahkumiyet kararını Bölge İstinaf Mahkemesi bozdu.

İstinaf Mahkemesi, sanığın savunmasında eşiyle tartıştıklarını, eşinin kendisine “Beni doyuramıyorsun, kendime boğa buldum” sözünü tartışma sırasında sarf edip etmediğinin belirlenmesi için olayın tek tanığı kızları H.G.’nin dinlenilmesi gerektiğine karar verdi.

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Kızları H.’nin savcılıktaki ifadesinde, annesiyle babasının tartıştıklarını, ancak tartışmanın içeriği hakkında bilgi vermediği, olay öncesi ve sonrasındaki tartışma içeriğine dair ifadesinin alındıktan sonra karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

İstinaf, sanığın eşinin kendisini aldattığına dair cep telefonundaki mesaj ve arama kayıtları iddialarının da araştırılmadan karar verilmesinin savunma hakkının kısıtlanacağından telefon içeriklerinin de incelenmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca indirim hükümlerinin de uygulanmadığına dikkat çeken İstinaf, dosyayı yerel mahkemeye iade etti.

“BENİMLE 20 YIL TESETTÜRLÜ YAŞADI”

Yeniden hakim karşısına çıkan sanık, “Sevgililer gününde ona cep telefonu hediye almıştım. Eşim evimizi ateşe verip büyük kızımı da alarak Antalya'ya gitti. Sonra onu ikna edip geri getirdim.

Traş olup takım elbisemi giyinip çiçek, çikolata ile onları havaalanında karşıladım. Oturduğumuz evi beğenmediği için yeni bir ev tuttum, eşimi de çocuklarımı da çok seviyordum. Ama eşim başkalarıyla görüşüyordu.

Olaydan iki gün önce bir otele gittik. Eşimin benden soğuduğunu hissettim. Aracı yol kenarına çekip, ‘Niye bana soğuksun' dediğimde ise ‘Söyleyeceğimi söyledim, kendime boğa buldum, senden ayrılmak istiyorum, daha ne istiyorsun' demesi üzerine kendimi kaybettim.

Araçtaki bıçakla onu vurdum. Kızım korkudan inip kaçtı. Bakkaldan su alıp içtim, sonra teslim oldum. Eşim 20 yıl benimle tesettürlü yaşadı. Başını açmasına rağmen onu kabul ettim” dedi.

BABAM KISKANÇLIK KRİZİNE GİRİP ANNEMİ ÖLDÜRDÜ

Annesi gözleri önünde öldürülen H.G., istinafın bozma gerekçeleri sorularak alınan ifadesinde,

“Babam annemi çok kıskanıyordu. Sürekli kavga ediyorlardı. Annem, babamla tartışınca ben ve kardeşlerimle birlikte Antalya'ya gittik. Babam pişman olup bizi ikna edince geri döndük. Bizi çiçeklerle karşıladı.

Eve gitmek için yola çıktığımızda babam anneme, ‘Elimi tut' dedi. Annem de ‘Hayır' deyince babam anneme, ‘Sen beni beğenmiyorsun' dedi. Annem de, ‘Ben artık boşanmak istiyorum, seni istemiyorum, sen erkek değilsin, adam değilsin, bana yetemiyorsun' gibi laflar etti.

Annemin babama, ‘Ben kendime boğa buldum' dediğini uzun zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Ama birbirlerine argo kelimeler çok kullandılar. Bildiğim kadarıyla annemin sevgilisi yoktu.

Annem biz Antalya'ya gitmeden önce evimizi yakıp ateşe verdi, bunu yapmasının sebebi babam bize eşyaları bırakmak istemiyordu. Evi beğenmediği için babam bize başka bir ev tutmuştu. Babam aracı durdurup annemi bıçaklayınca korkup kaçtım ve 155'i aradım” dedi.

İKİNCİ KEZ İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme sanığın savunmasının çelişkili olması, incelenen cep telefonunda farklı erkeklerle konuştuğuna dair tespitin olmaması nedeniyle hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer olmadığına kanaat getirdi.

Mahkeme, iyi hal indirimiyle ilgili de sanığın olay öncesi kızı H.’yi de darp edip başka mahkemede hakkında dava açılmış olması nedeniyle indirim uygulanamayacağını belirterek sanığı ikinci kez indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Tahrik olup olmadığına dair nihai kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek.

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