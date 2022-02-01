Beyin ölümü gerçekleşen kadın üç hastaya umut oldu

Denizli'de hastaneye kaldırıldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen 59 yaşındaki Ayşeana Olgun’un iki böbreği ve karaciğeri organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Selami AYDIN

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Denizli'de beyin kanaması geçiren 59 yaşındaki Ayşeana Olgun, hemen Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından tanısı konan Olgun, nöroloji servisinde gözetim altına alındı. Yaklaşık on gün boyunca rahatsızlığı durağan seyreden Olgun, daha sonra kötüleşti. Yoğun bakım ünitesine tedaviye alınan Olgun'un 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Hastanenin organ nakli birimi Olgun'un yakınlarını organlarını bağışlamaya ikna etti. İki böbreğinin yanı sıra karaciğeri 3 hastaya nakledilmek üzere İzmir'den gelen ekiplere teslim edildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Türkiye'de 25 bin hastanın organ nakli beklediğini belirterek; “Önceki yıl 19 beyin ölümünde 8 organ bağışı gerçekleşti. Geçen yıl ise 33 beyin ölümünde 20 organ bağışı yapıldı. İki yılda 2 kornea, 25 böbrek, 15 karaciğer, bir akciğer ve 2 kalp ile 45 hastaya umut olundu” diye konuştu.

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