Bıçaklı çekiçli trafik kavgası kamerada

Güngören'de bıçak ve çekicin de kullanıldığı trafik kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Fren yapan minibüse arkadan gelen motokurye çarptı. Kazanın ardından minibüsten inenler motokuryeyi darbetmeye başladı. Motokurye ise telefonla arkadaşına haber verdi.

Olay yerine gelen arkadaşı yanındaki bıçakla kavgaya karışırken, minibüsteki bir kişi de çekiçle saldırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kavgaya karışanları ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Bıçak ve çekicin kullanıldığı kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“MOTORCUYU DÖVMEYE KALKMIŞLAR”

Esnaf Murat Karabey, “Bir araç motora çarpmış. Aracın içindekilerde motorcuyla atışmaya başlamış. Daha sonra motorcuyu dövmeye kalkmışlar. Motorcu da arkadaşını çağırmış. O gelen arkadaşı da bıçakla diğerlerine hamle yapıp birkaç yerinden bıçaklamış. Ondan sonra polis geldi, ambulans geldi” dedi. (DHA)

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