Bir köy referanduma gidiyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ayvazlar köyünün halk oylamasıyla Çaycuma Belediyesine bağlanması için imza toplanıldı. İlçeye mahalle olabilmek için Nisan ayında referanduma gidilecek.

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Çaycuma’da köy statüsünde olan ve 2 mahallesi bulunan Ayvazlar köyünün Pirahmetler ile Yeni mahalle olmak üzere referanduma gitme kararı aldı.

Çaycuma merkeze 4 kilometre mesafesi olan 256 kişinin yaşadığı köy için 3 Nisan Pazar günü oylamaya gidilecek.

Çaycuma Belediyesine bağlanan mahalle sayısı 10’a yükselmiş olurken ilçeye bağlanmak isteyen Ayvazlar köyünden ‘evet’ çıkarsa 11 mahalle olmuş olacak. (İHA)