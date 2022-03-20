Bodrum’da 5 partiden Nevruz coşkusu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 partinin oluşturduğu Nevruz kutlama komitesi tarafından hazırlanan kutlama etkinliğinde renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte Türkçe ve Kürtçe şarkılar söylendi. Etkinlikte bir ara Biji Serok Apo sloganları atıldığı, organizasyon komitesi sloganı engelleyici uyarılar yaptı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Nevruz kutlamaları Yalıkavak Mahallesi Pazar Yeri'nde yapıldı. İlçede 5 partinin oluşturduğu kutlama komitesi tarafından hazırlanan kutlama etkinliğinde Komeje Kadın Türkü grubu Türkçe ve Kürtçe türküler söyledi.

Etkinliği CHP İlçe Başkanı Halil Karahan Muğla HDP Eş Başkanları Ali Nihat Gençosman , Fulya Erdoğan ve HDP İstanbul Milletvekili Reşat Canbaz ile HDP İlçe Başkanı Zuhal Macit ile yaklaşık 1000 kişi izledi.

Türkçe ve Kürtçe konuşmalar ve türkülerin söylediği etkinlikte bir ara Biji Serok Apo sloganları atıldığı, organizasyon komitesi sloganı engelleyici uyarılar yaptı. Meydanda kadınlı erkekli halay çeken gruplar daha sonra yakılan Nevruz Ateşi'nin üzerinden atlayarak eğlenceyi sürdürdü.

Polis ve çevik kuvvet ekipleri kutlama alanının etrafından geniş güvenlik önlemi oluşturdu.

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